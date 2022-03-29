محمد الشرقي يكرم المؤسسات المتميزة في نتائج برنامج «المتسوق السري»

المصدر: الفجيرة - وام

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كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عدداً من الدوائر والمؤسسات الحكومية، التي حققت النسب الأعلى في نتائج برنامج «المتسوق السري» لحكومة الفجيرة في دورته الرابعة لعام 2021.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالمستوى المتميز للمؤسسات في أداء أقسامها المختلفة عامة، ومراكز خدمة المتعاملين خاصة، مؤكداً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين وتطوير منظومة العمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات كافة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الحكومية، بما يتواءم مع توجهات الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وحصلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على المركز الأول، وأعلى نسبة في محور الزيارات الميدانية والاتصال الهاتفي، كما حصلت دائرة الجمارك بالفجيرة على أفضل جهة في تطوير الموقع الإلكتروني، وحصلت مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق على أفضل جهة حكومية تطوراً في مختلف المحاور.

وتسلم الجائزة عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية كل من: المهندس محمد الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة. كما كرم سمو ولي عهد الفجيرة عدداً من الموظفين، الذين بذلوا جهوداً متميزة خلال دورة برنامج «المتسوق السري».

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