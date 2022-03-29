إطلاق حملة «شبابنا أمانة.. زكاتنا حصانة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن كل من صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي عن إطلاق الحملة السنوية المشتركة المتجددة «شبابنا أمانة، زكاتنا حصانة»، للعام الثاني عشر على التوالي لمساعدة الطلبة المواطنين والمقيمين ورفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عنهم.

وأسهمت الشراكة منذ إطلاقها بجمع أكثر من 71 مليون درهم، وقدمت مساعدات مالية لحوالي 3,580 طالباً وطالبة، وتتطلع الحملة هذا العام إلى تقديم الدعم لحوالي 500 طالب ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق الزكاة. وأعرب عبدالله المهيري، أمين عام الصندوق والدكتور علي الظاهري، رئيس مجلس إدارة الجامعة عن أملهم بإسهام الحملة في التشجيع على المساهمة بسخاء.

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