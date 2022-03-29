عمار النعيمي: المؤتمرات العلمية تسهم في مسيرة التطور الشامل

المصدر: عجمان - وام

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تحت رعـايـة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، افـتتح سـمو الشـيخ عـمار بـن حـميد الـنعيمي، ولي عهد عجـمان رئـيس المجـلس الـتنفيذي، أمس، «مـؤتـمر عجمان الدولي السادس للبيئة».

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن «معرض ومؤتمر عجمان للبيئة» يعتبر من أهم الأحداث البيئية بالمنطقة.

وأشار سموه إلى حرص القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على تعزيز المؤتمرات العلمية التي تسهم في السير قدماً في مسيرة التطور الشامل وإيجاد خطة شاملة لتشكيل مستقبل الاستدامة البيئية في مختلف دول العالم والإمارات.

واسـتھلت الجـلسة الافـتتاحـية بـكلمة لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ألقتها نيابة عنها عـائـشة الـعبدولـي وكـيل مـساعـد فـي وزارة الـتغير الـمناخـي والـبيئة، وأكـدت فيها أن تـداعـيات الـتغير الـمناخـي، تـعد التحـدي الأھـم الذي يتطلب تضافر الجھود كافة في مختلف القطاعات للحد من تأثير ھذه التداعيات.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ختام حفل الافتتاح، معالي مريم المهيري بـ«الدرع الفخرية» لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة، تسلمتها نيابة عنها عائشة العبدولي، وذلك تقديراً لدور معاليها والوزارة في المحافظة على البيئة.

وكرم سموه أيضاً شوكت عـزيـز، رئـيس وزراء بـاكسـتان الأسـبق، فيما تسلم سموه «درع المؤتمر» من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، باسم المؤتمر والمشاركين فيه تقديراً لتشريفه وحضوره فعاليات الافتتاح.

كما كرم سموه الفائزين بجائزة حـميد بـن راشـد الـدولـية لـلاسـتدامـة فـي نـسختھا الأولـى.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن البيئة تعد من أهم الموارد الطبيعية، والحفاظ عليها واجب ومسؤولية، وأكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم موطناً للتنوع البيئي، كونها تضم المحميات الطبيعية وتدعم الجهود الرائدة في هذا المجال.

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