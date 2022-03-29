حاكما عجمان ورأس الخيمة يقدمان واجب العزاء في وفاة عذبة الغرير

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، عذبة ماجد أحمد الغرير، شقيقة جمال وعبدالله وعلي وحمد وعمر وأحمد ومحمد، ماجد الغرير.

وأعرب سموهم خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة المطينة في دبي، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وعائلة الغرير الكرام، داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز