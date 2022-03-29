«التخطيط العمراني» بالشارقة يبحث تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس التخطيط العمراني، على شمولية الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الشارقة، والمعنية بالتطوير الحضري والبنى التحتية، لتستمر في مكانتها الحضارية، كإمارة متكاملة، من حيث البنى التحتية والمرافق الملائمة لكافة شرائح المجتمع، ولتعزز من الدور البيئي الذي تقوم به في المحافظة على مكونات البيئة.

وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس التخطيط العمراني، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، إلى العمل بخطوات متوازنة في كافة قطاعات التطوير الحضري، وفق الأهداف الموضوعة، والمعايير التنموية لكافة مدن ومناطق الإمارة.

كما أشاد سموه بجهود كافة الدوائر والهيئات الحكومية، التي تعمل في تخطيط وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية، بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يعود على الإمارة بالاستقرار الاجتماعي، والازدهار الاقتصادي والسياحي.

ووجّه سمو رئيس مجلس التخطيط العمراني، بضرورة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية بالمشروعات التنموية، لرفدها بكافة الخدمات التي تلبي الاحتياجات، وتواكب التطور الحديث، وتراعي التطلعات المستقبلية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسياسات التخطيط الحضري، وتنفيذ المشروعات ذات الجودة العالية في مجالات شبكات الطرق والمرافق والمباني.

واطلع المجلس على مستجدات مجموعة من المشروعات التي يعمل عليها، لتعزيز الصورة الحضارية التي تتميز بها الشارقة في تنفيذ مشروعات متكاملة، تراعي البيئة، وتحقق الاستقرار الاجتماعي، وتوفر التنقل المرن.

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