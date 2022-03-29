إطلاق جائزة سعيد لوتاه لرعاية الأبناء

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، عن إطلاق جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء، في دورتها الخامسة 2022، والموجهة للأسر المواطنة المتميزة في رعاية أبنائها، وكذلك للفئات الأخرى، والتي تنطبق عليها شروط الجائزة. وتأتي هذه المبادرة التي دشنتها الجمعية في دورتها الأولى عام 2013، والتي تحمل اسم جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء، تكريماً لجهود المغفور له بإذن الله تعالى، الحاج سعيد بن أحمد لوتاه في دعم الجمعية، من حيث توفير التسهيلات البنكية، من خلال بنك دبي الإسلامي، لضمان استمرارية الجمعية في تحقيق أهدافها ورسالتها السامية في خدمة المجتمع، وحماية الأبناء من الانحراف.

تسهيلات

وثمّن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة الجمعية، الجهود الكبيرة التي قدمها المغفور له بإذن الله تعالى، الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، الذي لم يتوانَ عن تقديم الدعم والتسهيلات للجمعية في بداية تأسيسها عام 1991، لافتاً إلى أن الجمعية استطاعت بفضل هذه التسهيلات البنكية، توفير وتنمية استثماراتها، وزيادة دخلها وإيراداتها المالية، ما ساعد في استمراريتها ونجاحها في تحقيق أهدافها، الأمر الذي استحق منا كل التقدير لهذه الجهود الكبيرة، والتي تنم عن الأخلاق الحميدة والمسؤولية المجتمعية الكبيرة، التي كان يتمتع بها المغفور له بإذن الله. وأكد معاليه أن هذه الجائزة، تنبع من رؤية جمعية توعية ورعاية الأحداث، بأهمية رعاية الأبناء، وحمايتهم من الانحراف، وصولاً إلى مجتمع إماراتي متماسك. وتشجيعاً للأسرة الإماراتية نحو الارتقاء والسمو بأبنائها، والمحافظة عليهم، وتبني إبداعاتهم وتنمية مواهبهم.

نماذج مبهرة

وقال الدكتور محمد مراد عبد الله الأمين العام للجمعية، بأن الجائزة في دوراتها الـ 4 الماضية، كشفت عن أسر مواطنة مثالية ومتميزة في رعاية الأبناء، وقدمت نماذج مبهرة لأبناء موهوبين ومتفوقين دراسياً ومهارياً، ما استدعى الجمعية للاستمرار في طرح الجائزة.

وأشار إلى أن قيمة الجائزة 30 ألف درهم لكل فئة من فئات الأسر الفائزة، حيث تم تحديد معايير للجائزة، منها: التخطيط الأسري، المحافظة على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لمجتمع الإمارات، والتميز الأكاديمي للأبناء، وتنمية المواهب الإبداعية والابتكار لدى الأبناء، لافتاً إلى أن اللجنة التحكيمية والإشرافية، ستباشر مهامها حسب البرنامج الزمني لتقييم الطلبات المقدمة.

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