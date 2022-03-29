تقليص زمن الانتظار في عيادات مستشفى دبي إلى 21 دقيقة

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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نجحت هيئة الصحة في دبي، في تقليص زمن انتظار المرضى داخل مستشفى دبي إلى 21 دقيقة في العيادات التخصصية، فيما يخضع زمن الانتظار في قسم الطوارئ حسب تصنيف الحالة.

وأوضحت الدكتورة مريم الريسي المديرة التنفيذية لمستشفى دبي في تصريحات للصحافيين في جولة ميدانية، بالمستشفى أنه تم الانتهاء من مشاريع التوسعة في المستشفى، والتي شملت عدة أقسام، بهدف توفير تجربة علاجية واستشفائية بمواصفات عالمية لمراجعيها، وقالت : إن المستشفى نجح في تحقيق معدلات رضا للمراجعين بلغت 99.2%.

وذكرت أن أبرز الأقسام التي شهدت أعمال توسعة بالمستشفى، جناح كبار الشخصيات، الذي تم تطويره بشكل كامل، بسعة إجمالية تبلغ 22 سريراً، وكذلك قسم العناية المركزة الجراحية، وتمت زيادة عدد الأسرة إلى 13 سريراً من أصل 9 أسرة، إضافة إلى إدخال أعمال توسعة شاملة لقسم الطوارئ، ليصبح جزأين حسب الحالة، وكذلك تمت توسعة قسم الليزك للعيون، ليخدم هذه الفئة بشكل أكبر، مؤكدة أن جميع خدمات العيون تم توفيرها بمستشفى دبي، وشملت التوسعة أيضاً قسم سعادة المتعاملين.

ولفتت إلى أن أعمال تطوير المستشفى شملت أيضاً زيادة عدد الغرف التي تعمل بخاصية الضغط السلبي ليصل إلى 199 غرفة، وكذلك زيادة كبيرة في أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت إلى أن المستشفى يقدم خدماته للمرضى في العيادات الخارجية والمرضى في الأقسام الداخلية المختلفة بالمستشفى من خلال 26 تخصصاً طبياً وجراحياً بسعة إجمالية قدرها 627 سريراً «432 سريراً للمرضى الداخليين و195 سريراً لرعاية مرضى اليوم الواحد»، وتقوم بتقديم خدمات مختلفة لنحو 160 ألفاً إلى 180 ألف مراجع سنوياً في عياداتنا الخارجية وبلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية في العام الماضي 167477 وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في العام الماضي 65551 وبلغ إدخال المرضى في العام الماضي 19813 مريضاً.

وأضافت الريسي إنه خلال جائحة «كوفيد19»، كان أحد الاهتمامات الرئيسة للمستشفى التواصل مع المرضى لتلبية احتياجاتهم الطبية، ولذا حرص على تقديم خدمات الاستشارات عن بعد ما ساعد على ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية لهم وأثبتت هذه الخدمة أنها مناسبة جداً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

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