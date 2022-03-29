«الموارد البشرية والتوطين»: تسجيل 31 ألف شركة في عامي الجائحة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أظهرت أحدث إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في عامي «كوفيد19» 2020 و2021 لدى الوزارة فقط، ومن دون أن تشتمل على الشركات المسجلة في المناطق الحرة، بزيادة بلغت 31 ألفاً و415 منشأة بالمقارنة بعام 2019.

وبينت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني (www.mohre.gov.ae)، أنه على الرغم من الظروف التي مر بها العالم من جراء جائحة «كوفيد19» إلا أن معدل الشركات المسجلة، في العامين الماضيين، شهد ارتفاعاً، فارتفع عدد الشركات المسجلة من 342 ألفاً و551 شركة في عام 2019 إلى 350 ألفاً و967 شركة في عام 2021، بزيادة قدرها 8 آلاف و426 شركة. وليشهد عام 2021 قفزة كبيرة وزيادة في عدد الشركات المسجلة، بواقع زيادة بلغت 31 ألفاً و415 شركة، بالمقارنة بعام 2019، إذ شهد عام 2021 تسجيل 373 ألفاً و966 شركة بزيادة قدرها 22 ألفاً و989 شركة بالمقارنة بعام 2020.

ووفقاً للإحصاءات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد الذكور العاملين، في منشآت القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2021، نحو 4 ملايين و355 ألفاً و146 موظفاً مواطناً ومقيماً، بينما بلغ إجمالي عدد الإناث 548 ألفاً و466 موظفة.

أما في ما يتعلق بالفئة العمرية للعاملين في القطاع الخاص، جاءت الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً الأكثر توظيفاً بإجمالي مليون و33 ألف موظف وموظفة، ثم الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً، بإجمالي 917 ألف موظف وموظفة، تلتها الفئة العمرية الواقعة بين عامي 35 و39 بواقع 943 ألف موظف وموظفة، ثم الفئة العمرية ما بين 40 و44 والتي سجلت وجود 677 ألف عامل.

واحتلت الفئة العمرية الواقعة بين عامي 20 و24 عاماً المرتبة الخامسة في جدول إجمالي العمالة المسجلة بحسب الفئة العمرية، مسجلة 411 ألف موظف وموظفة، تلتها الفئة الواقعة بين عامي 45 و49 بواقع 404 آلاف عامل، ثم الفئة الواقعة بين عامي 50 و54 عاماً بواقع 267 ألف موظف وموظفة، ثم 55 إلى 59 بواقع 1344 ألف عامل، بالإضافة إلى 61 ألف عامل يشكلون العاملين من الفئة العمرية الواقعة بين 60 و64 عاماً.

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