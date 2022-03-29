وزير العدل يبحث التعاون مع مسؤولة أمريكية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، عزرا زيا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بحضور شون ميرفي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الدولة بالإنابة.

وأشاد معاليه خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي كانت قد أثمرت مؤخراً عن توقيع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية، التي تسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وأكد معاليه حرص وزارة العدل على تفعيل تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق والاستفادة المشتركة من التجارب وأفضل الممارسات المطبقة فيما بين البلدين.

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