سلطان القاسمي يعتمد ترقية 245 ضابطاً و1641 من صف الضباط

المصدر: الشارقة - وام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، ترقية 231 ضابطاً و1600 من صف الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، و14 ضابطاً و41 من صف الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على دعم سموهما المستمر لشرطة الشارقة، واهتمامهما الكبير بمتابعة شؤون أبنائهم المنتسبين إليها، وحرصهما على تحقيق استقرارهم وتقدمهم الوظيفي وتمكينهم من بذل أقصى الجهود والطاقات في خدمة وطنهم والقيام بواجباتهم على النحو الذي يستجيب لتطلعات وطموحات قيادتهم الرشيدة.

تهنئة

ووجه اللواء سيف الشامسي التهاني والتبريكات إلى كافة منتسبي شرطة الشارقة ممن شملهم قرار الترفيع، معرباً عن تطلعاته لأن تكون الترقية حافزاً لهم على مضاعفة البذل والعطاء وتحقيق التميز والتفوق في مجالات عملهم وفاء لوطنهم ومجتمعهم، ودعا الجميع إلى التكاتف والتآزر لبذل المزيد من العطاء والجهد من أجل خدمة الوطن والمواطن.

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