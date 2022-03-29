تخريج أول فرقة موسيقية نسائية عسكرية بوزارة الدفاع

المصدر: وام

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شهد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الوكيل المساعـــد للمـــــوارد والخدمات المساندة تخريج أول فرقة نسائية موسيقية عسكرية بوزارة الدفاع لتعمل جنبا الى جنب مع الفرقة العسكرية الموسيقية من الذكور .

وحرصت قيادة الموسيقى العسكرية على تدريبهن على أيدي مدربين عالميين من مدارس مختلفة في إطار برنامج مدته 24 شهرا..

تضمن التدريب على المعزوفات والمقطوعات الموسيقية العالمية والمحلية بهدف أجل المشاركة في إحياء المراسم العسكرية بالمناسبات والاحتفالات الوطنية والعسكرية والاستقبالات الرسمية والمشاركات الخارجية إيمانا من وزارة الدفاع بأهمية الدور المنوط بالمرأة وتعزيز مكانتها للعمل في السلك العسكري. ودعت قيادة الموسيقى بنات الوطن للانضمام الى هذا البرنامج.

كان الحفل بدأ بكلمة للمقدم علي البلوشي قائد القيادة الموسيقية أكد فيها أن قيادة الموسيقي العسكرية واكبت كل ما هو جديــد من نظـريات ومفاهيم في العلوم الموسيقية العسكرية الحديثة لغـرس المعرفة ورفــع الكفاءة وبيان أهمية دور الفرق الموسيقية في المنظومة العسكرية بتشكيل أول فرقة نسائية عسكرية.

وقال: هذا لم يأت من فراغ وإنما نتيجة السياسة الحكيمــة التي رسمتها القيادة الرشيدة وهي السياسة التي تدعو إلي إشراك المرأة في كافة المجالات ، ولتحقيق التوازن بين الجنسين في كافــة ميادين العمــل في مسـيرة الدولة لتأهيلهـــم لأداء مهامهم المستقبلية بكل فخر واعتزاز.

وأوضح أن الدورة تشمل ثلاثة تخصصات: قسم الآلات النحاسية وقسم آلات الايقاع وقسم القرب.

و قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية النسائية عروضًا متميزة مع الفرقة العسكرية الموسيقية من الذكور نالت استحسان الحضور ثم قام اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الوكيل المساعـــد للمـــــوارد والخدمات المساندة بتوزيع الشهادات على خريجي دورة الموسيقي التأسيسية من الذكور والإناث.

والجدير بالذكر بأن الفرقة الموسيقية العسكرية النسائية بدولة الإمارات تعتبر الثالثة في المنطقة..

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