50 مؤسسة تشارك في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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افتتح اللواء الركن سالم سعيد الجابري وكيل مساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الدفاع، أمس، الدورة الـ 5 لمعرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، الذي تنظمه وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالتعاون مع شركة «إندكس» للمؤتمرات والمعارض - عضو في إندكس القابضة، وبمشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، والتي تعمل على تأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي، بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية.

وتجول اللواء في أرجاء المعرض، وتفقّد أجنحته المختلفة، حيث اطلع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى المشاركين، واستمع إلى شرح مفصل عن نشاطات وأعمال الجهات المشاركة، والفرص والتسهيلات التي ستقدمها لمجندي الخدمة الوطنية في تسهيل إجراءات التوظيف، وشارك في الجولة، العميد ركن عبيد علي المنصوري مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والدكتور عبد السلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس إندكس القابضة، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أدنيك.

وقال اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة: إن تنظيم هذا المعرض، يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الدفاع العميق، بدورها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجنّدي الخدمة الوطنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم لدولة الإمارات، داعياً الجهات المشاركة، الحكومية منها والخاصة، إلى الإسهام الفعال في توفير الوظيفة الملائمة لكل مواطن، وتمكينه من الإسهام في خدمة مجتمعه.

مساهمة

كما دعا اللواء الجابري، الجهات المشاركة، الحكومية منها والخاصة، بضرورة المساهمة الفاعلة، وبذل الجهود الحثيثة، التي من شأنها أن تسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لكل مواطن، وتمكينه من الإسهام في خدمة وطنه ومجتمعه، وتأدية دوره على أكمل وجه، كونه الثروة الحقيقية للوطن، وأفضل استثمار يكون في الإنسان.

ومن جانبه، صرح الدكتور عبد السلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس إندكس القابضة، قائلاً: يأتي تنظيم هذا المعرض، إيماناً منا كمؤسسة إماراتية وطنية، في تأمين مستقبل المجندين المهني والأكاديمي، بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية للمستقبل، وغرس حب الوطن بداخلهم، من خلال الحرص على التحاقهم بالخدمة الوطنية، وفي الوقت ذاته، مواصلتهم التعليم الجامعي بسهولة ويسر، والحصول على الوظائف المناسبة.

وتأتي فكرة هذا المعرض المخصص لمجندي الخدمة الوطنية، بمبادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي، بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية.

وجذب المعرض خلال يومه الأول، العديد من الشخصيات المتميزة والمسؤولين والشركات المهتمة، والذين اطلعوا على ما تقدمه المؤسسات المشاركة من خدمات للمجندين، وكافة الشواغر المتوفرة، في حين ضم المعرض فعاليات وورش عمل على مدار اليوم.

ويحظى معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، برعاية كريمة من الراعي الذهبي، جمعية أبوظبي التعاونية، والراعي الفضي المميز، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى، والراعي الفضي الياه سات و G 24 healthcare، وبن حمودة وإيدج، والراعي البرونزي تبريد. وتشارك وزارة الداخلية بجناح خاص في المعرض، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية والكفاءات الشابة المواطنة، الذين أنهوا خدمتهم الوطنية، للعمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

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