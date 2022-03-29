رئيسة وزراء بربادوس تفتتح مقر سفارة بلادها في أبوظبي

المصدر: وام

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افتتحت معالي ميا امور موتلى رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، سفارة بلادها في أبوظبي، بحضور سعادة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، ومعالي جيروم إكس والكوت وزير الخارجية والتجارة الخارجية في باربادوس، وسعادة غابرييل عابد سفير باربادوس لدى الدولة.

وفي كلمة لها قالت معالي موتلى: "إن افتتاح سفارة بلادها في أبوظبي يعد التمثيل الدبلوماسي الأول لبلادها في الشرق الأوسط، منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1996".. مشيرة إلى أن افتتاح السفارة يؤكد على أهمية تعزيز التمثيل الدبلوماسي لبربادوس في دولة الإمارات وتنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه أكد سعادة الحوسني أن افتتاح مقر سفارة لباربادوس في دولة الإمارات يشكل انطلاقة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ستقدم للسفارة ولكافة الكوادر العاملة فيها كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

ومن جهته أشار معالي والكوت إلى أن افتتاح مقر السفارة لبلاده في الدولة من شأنه أن يسهم في تنمية علاقات التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية لما يخدم المصالح المشتركة.

و بدوره أكد سعادة غابرييل عابد أن افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي يأتي في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وباربادوس.

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