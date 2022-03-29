إنجاز «وقف أتعلم» في الراشدية بـ 2.25 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي الانتهاء من تنفيذ مشروع «وقف أتعلم» في منطقة الراشدية بدبي، وتخصيص ريعه لصالح تعليم أبناء المحتاجين وغير القادرين.

وأفادت المؤسسة أن الوقف عبارة عن فيلا سكنية أقيمت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 5,143 قدماً مربعة، ويتكون البناء من طابق أرضي وطابق أول، وتبلغ مساحته 3,311 قدماً مربعة، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض بنحو مليونين ومئتين وخمسين ألف درهم.

وأوضحت المؤسسة أن فاعلة خير أوقفت عقاراً في منطقة الراشدية بدبي ليصرف ريعه بحسب رغبتها على طلاب العلم والتعليم من خلال تغطية الاحتياجات الدراسية والإسهام في تطوير المستلزمات التعليمية، بما يحفظ استدامة العمل الخيري في المجتمع.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: يعتبر الوقف التعليمي قيمة إنسانية عظيمة، تمنح أبناء الأسر غير القادرة الفرصة لإتمام تعليمهم المدرسي والأكاديمي، وصولاً إلى مرحلة التخرج، لتأسيس جيل مثقف قادر على بناء مستقبل متميز، وعليه فإننا نشجع الواقفين والراغبين في المشاركة بالمشروعات الوقفية على تخصيص المصارف في دعم القطاع التعليمي بمتطلباته المختلفة وتوفير كافة الاحتياجات الدراسية اللازمة.

وحث المطوع المؤسسات والمراكز التعليمية المختلفة على المشاركة في نشر وتعزيز مفهوم الوقف لدى الطلبة، وتسليط الضوء على أهمية الوقف التعليمي ودوره في بناء المجتمعات المتقدمة، كما دعا أصحاب الأيادي ورجال الأعمال إلى الإسهام في دعم الوقف التعليمي ومساندة طلبة العلم لإتمام تحصيلهم الدراسي.

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