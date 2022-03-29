صقر غباش يبحث مع رئيسة برلمان موزمبيق تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي إسبيرانسا لوريندا بياس رئيسة برلمان جمهورية موزمبيق، على هامش مشاركتها في أعمال الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت بمقر المجلس الوطني الاتحادي. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد غباش عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لجمهورية موزمبيق وشعبها الصديق دوام التقدم والتنمية والاستقرار.

وشدد على حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم.

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