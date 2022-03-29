رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يزور متحف المستقبل

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، متحف المستقبل، برفقة أسرته، ووفد يضم عدداً من كبار المسؤولين والمستشارين في الإقليم.

وجال مسرور بارزاني، برفقة أسرته والوفد المرافق في المتحف، مطلعاً على مختلف مرافقه وتجاربه المميزة، كما استعرض دوره، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستئناف الحضارة في المنطقة.

واستمع مسرور بارزاني، إلى شرح تفصيلي حول دور المتحف، الذي سيكون منصة علمية وفكرية، تنطلق من دبي إلى العالم، ومقراً لمستشرفي المستقبل، الذين يسهمون في تصميم حلوله المبتكرة في مجالات الابتكار للصحة والتعليم، والمدن الذكية والطاقة والنقل والاقتصاد المستقبلي، عبر مختبراته المتخصصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز