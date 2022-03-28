ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس لـ«البيان»: زوّار جناحنا في إكسبو فاقوا عدد سكان دولتنا

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكدت ميا موتلي رئيسة وزراء دولة بربادوس أن عدد الزوار الذين زاروا جناح دولتها المشارك في «إكسبو2020 دبي» فاقوا عدد سكان دولتها، معبرة عن إعجابها الكبير بتنظيم الحدث على أعلى مستوى، الذي يشارك فيه 192 دولة من جميع أنحاء العالم في منصة عالمية تجمع العقول لتبادل الأفكار والرؤى في شتى المجالات لصناع مستقبل للأجيال.

وأوضحت لـ«البيان» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات أن دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة نجحتا في بناء الثقة استضافة أكبر معرض عالمي أقيم في ظل ظروف استثنائية، إذ يعتبر أول وأكبر حدث دولي يواجه الجمهور منذ الوباء، ووفر «إكسبو 2020 دبي» فرصاً للتغلب على التحديات وإعادة صياغة المفاهيم، مع تصميم العقول المبدعة المجتمعة من أجل مستقبل أفضل واستقرار وازدهار للبشرية.

تحول

وأضافت أنها زارت الحدث قبل عامين وكان تحت الإنشاء وعندما عادت له اليوم وجدت تحولاً كبيراً يشهد لدبي بالنجاح وسط دول العالم، لاستطاعتها بناء محفل دولي متكامل بمشاركة دول العالم، وعقد العديد من المؤتمرات والجلسات والفعاليات التي تبرز هوية الدول المشاركة وثقافتها وعاداتها وتقاليدها في معرض كان عنوانه الأبرز التسامح ورسالته المحبة والسلام، وتم عقد الكثير من الأحدث والفعاليات الكبرى، التي استهدفت مختلف الحكومات ومنها القمة العالمية للحكومات، التي تعتبر هذا العام منصة إلهام للمرأة في القيادة.

وأشارت إلى أن المعرض الدولي استطاع في هذه الظروف استقطاب الملايين من الزوار خلال فترة انعقاده، مؤكدة أنها كانت محظوظة بزيارة 150 دولة ويتبقى لها 40 دولة، تطلع لزيارتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت أن دبي ما فعلته بإكسبو أكثر من مجرد بناء المباني هو بناء الثقة وبناء الشراكات، وهذه الأشياء التي سوف نتذكرها في النهاية أكثر من أي شيء آخر، لذلك نأمل حقاً أن يدرك الناس أننا كبشر لدينا قواسم مشتركة أكثر بكثير مما تفصل بيننا، وتزداد أهمية هذه الرسالة لنشر السلام، الذي يتحقق بالتواصل.

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