سيدة كولومبيا الأولى: المرأة أساس التغيير والتقدم

المصدر: البيان

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أكدت معالي ماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، أن المجتمعات الناجحة هي التي تتيح الفرصة أمام المرأة للمشاركة بفاعلية في مجال تعزيز التنمية المستدامة، باعتبارها أساس التغيير والتقدم وبدونها لا يمكن أن تدخل الدول إلى مراحل جديدة من التميز والتطور والتفوق في كافة المجالات والقطاعات الحيوية.

وأضافت خلال جلسة "دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن منتدى" المرأة في الحكومة"، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، أنه يتوجب النظر إلى دور المرأة في تعزيز التنمية المستدامة بطريقة مبتكرة ولا بد من توظيف كل القدرات المتاحة والثروات والموارد من أجل عملية التغيير في واقع المرأة، وعلينا أن نعترف أن التغيير يبدأ من المرأة التي يتوجب منحها الفرصة للتغيير في كل المستويات، وحين نتأمل تفاصيل معاناة المرأة ندرك أن هناك عجزاً كبيراً لدى دول كثيرة، غير قادرة على الاستفادة من المرأة، وهذا يستدعي إيجاد حلول سريعة ومبتكرة، لأن المستقبل لا ينتظر أبداً.

وقالت إن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة ملهمة للحكومات والدول بوجود مشاركة من قادة يلهمون الشعوب، وعلى أرض دولة الإمارات التي تمتلك تجربة رائدة على الصعيد العالمي، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت ماريا خوليانا رويز إلى أن كولومبيا تمتلك تجربة مهمة على صعيد تنمية الموارد البشرية، خصوصاً على صعيد المرأة، حيث ارتفعت نسبة التعليم العالي لدى نساء كولومبيا، وقالت: "نحن فخورون في كولومبيا بوجود أجندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وامتلاكنا القدرة الكافية على تحقيق هذه الأهداف من خلال وجود خطط لتنفيذها، وكولومبيا حريصة على دعم التغيير الإيجابي، والمرأة هي محور هذا التغيير، ولا بد أن تتوحد الجهود للعمل معاً، نحو مستقبل أفضل".

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