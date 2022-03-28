توماس غراهام الابن: التشغيل التجاري لثاني محطات براكة إنجاز مهم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف السفير الأمريكي السابق توماس غراهام الابن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بأنه إنجاز مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وقال توماس غراهام الابن: محطة أخرى ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ التشغيل التجاري بعد عدة أشهر من التشغيل التجاري للمحطة الأولى في براكة وفق أعلى معايير الجودة، يمكننا النظر بثقة إلى تكرار ذلك في ثاني محطات براكة.

وهنأ غراهام، دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية على سنوات عديدة من العمل المتميز بموجب المبادئ الـ 5 للسلامة والأمن وعدم الانتشار والشفافية والاستدامة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز