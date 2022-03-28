للمرأة دور أساسي في تشكيل ملامح مدن المستقبل

المصدر: البيان

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أكدت المشاركات في جلسة "دور المرأة في قيادة مدن العالم"، ضمن منتدى المرأة في الحكومة، الذي نظم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في تصميم المشهد الحضري وتشكيل ملامح مدن المستقبل، بما يواكب سعي المجتمعات والاقتصادات إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف الحادي عشر المعني ببناء المدن والمجتمعات المستدامة.

تحدثت في الجلسة سعادة إيفون آكي سوير عمدة فري تاون - سيراليون، وسعادة روزي سيناناياكي عمدة كولومبو - سريالنكا، وسعادة بنجامينا كاريج عمدة سراييفو - البوسنة والهرسك، وأدارتها مارجيري كراوس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة آبكو العالمية.

وقالت إيفون آكي سوير: "من سمات المرأة قدرتها على تحديد التحديات، ثم التعاون وضمان إشراك الناس معها لتجاوزها، مؤكدة أنها قررت دخول مجال السياسة أثناء أزمة وباء إيبولا، إذ كانت حريصة كامرأة على إصلاح وتخفيف تبعات الوباء وتحقيق التغيير المطلوب من أجل المستقبل".

وأضافت: "المرأة قادرة على تحقيق إنجازات لا حصر لها في كافة المجالات، بدءاً من التعليم ووصولاً إلى العمل في أكثر المهن صعوبة وتطلباً، وقائمة النساء الطموحات حول العالم لا تنتهي".

من جهتها، أكدت سعادة روزي سيناناياكي أنه عبر تمكين النساء وتعليم الأطفال، سنصل إلى مدينة أكثر إنتاجية، وقالت: "لا تزال هناك حاجة إلى الإرادة السياسية والموارد لتمرير القوانين وتنفيذها لتعزيز حقوق المرأة، داعية إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

واستعرضت سعادة بنجامينا كاريج تجربتها بعد انتخابها كأصغر عمدة سناً في تاريخ مدينتها، في وقت كان ابنها يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط، وأشارت إلى أنها أدركت أن نساء أخريات يواجهن تحديات مماثلة، لكن ذلك لم يمنعهن من العمل والعطاء لتحقيق إنجازات تعود بالخير على مجتمعاتهن.









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