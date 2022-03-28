«محمد بن راشد للمعرفة» تدعم مبادرة توفير 1500 حقيبة مدرسية للأيتام

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع «مجموعة أباريل»، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة الأعمال الخيرية بعجمان، وجمعية الفجيرة الخيرية، مبادرة توفير 1500 حقيبة مدرسية للأيتام.

وجاءت هذه المبادرة تجسيداً للرؤية الوطنية التي تهدف إلى إعداد أجيال قارئة، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة، حيث قامت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في هذه المبادرة، بتوفير إصداراتها المتنوعة، إضافة إلى مجموعة فريدة من القصص التعليمية ضمن الحقائب المدرسية، في ضوء حرصها على ترسيخ المعرفة ودعمها في المجتمعات.

وقدَّم جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، الشكر إلى المؤسَّسات والهيئات المشاركة في المبادرة، قائلاً: «نحرص بشكل مستمر على المشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من التزامنا الراسخ تجاه المجتمع، وسعينا لدعم ومساندة احتياجات الفئات الأضعف في المجتمع. وتأتي هذه المبادرة الطيبة انطلاقاً من رسالتنا في نشر المعرفة وتنمية المجتمعات، حيث نضطلع بمسؤوليتنا المجتمعية وفق نهج التكامل والتكافل المجتمعي، والرعاية والاهتمام بالطلاب ودعمهم أثناء مسيرتهم التعليمية ما ينعكس إيجابياً على المجتمع، وذلك في إطار أهدافنا لتيسير عملية المعرفة من خلال العمل بشكل متواصل مع شبكة الشركاء المحليين والدوليين على ترسيخ المعرفة، وتأسيس مجتمعات قائمة عليها عبر تمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات في التعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير».

من جهتها، قالت سيما فيد، مؤسِّسة ورئيسة مجلس إدارة «مجموعة أباريل»: «شكّل تمويل التعليم بصورة دائمة عنصراً أساسياً في صلب استراتيجية مجموعة أباريل المتعلقة بالأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ونعتقد أنَّ التعليم سيكون عاملاً محفزاً لتحوُّل جذري، ونريد أن نضمن أننا نوفِّر الدعم الكافي للأطفال في جميع الشؤون الحياتية من خلال الوصول إلى مثل هذه التجربة التعليمية. ونعد بأنَّ هذه المساهمة هي خطوة إضافية في مسيرة تعاوننا المستمرة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لدعم برامج التعليم العالمية، ونحن فخورون جداً بهذا التعاون».

وأضافت: «أرادت «سكتشرز» من خلال مبادرة التبرُّع باللوازم المدرسية، مساعدة العائلات التي تواجه صعوبات مالية خصوصاً بسبب استمرار الوباء. ويسرُّنا أن نعلن هذا العام أنَّ «سكتشرز» تبرَّعت بأكثر من 1500 مجموعة لوازم مدرسية. وتشمل مجموعة اللوازم المدرسية حقيبة ظهر وعلبة غداء ومقلمة وعبوات مياه. ونعتقد أنه من خلال دعم الأطفال والعائلات خلال هذه الأوقات الصعبة غير المسبوقة، يمكننا المساعدة على ضمان توفير تعليم أفضل للأطفال المحتاجين. ولطالما كانت «سكتشرز» من أشد المؤمنين بإحداث فرق من خلال المساهمة المجتمعية ودعم المحتاجين. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير الحقائب المدرسية لأكبر عدد ممكن من الطلاب المحتاجين.

يُذكَر أنَّ مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تعمل على تعزيز المعرفة وتمكينها في مجتمعات المنطقة والعالم، باعتبارها هدفاً رئيساً وخطة عمل لبناء حلولٍ أسرعَ وأدقَّ للتحديات الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية».

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