توفير الأدوات الداعمة للكفاءات النسائية يعزز مشاركة المرأة القيادة الحكومية

المصدر: البيان

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أكدت المشاركات في جلسة بعنوان "الجيل القادم من القادة: تمكين المرأة للقيادة في المجال الحكومي" عقدها منتدى المرأة في الحكومة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، أن إعداد جيل جديد من القيادات النسائية، وتأهيلهن للعمل الحكومي المستقبلي يتطلب بناء قدراتهن وخبراتهن وتمكينهن بالعلم والمعرفة وتوفير أدوات داعمة للكفاءات الشابة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحكومي وتفعيل دورهن في عمليات صنع القرار وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

تحدث في الجلسة كل من معالي أمينة بريسيل لونجو وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفل في جمهورية تشاد، وسعادة سحر البزار رئيس منتدى النواب الشباب نائب رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب المصري، وسعادة سارة فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات.

وأكدت معالي أمينة بريسيل لونجو أنّ الاستثمار في التعليم هو الركيزة الأساسية لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في المراكز القيادة وصنع القرارات المؤثرة في رسم ملامح المستقبل، مشيرة إلى أهمية دور الحكومات في ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متكافئة ومتساوية تضمن إشراك النساء في عملية صنع القرار، وتوفير الأدوات الداعمة للكفاءات النسائية لإحداث تغيير إيجابي وإيجاد حلول فاعلة للتحديات.

وأكدت سعادة سحر البزار أن بناء قدرات النساء وتمكينهن بالعلم والمعرفة يعزز عمليات تولي المرأة مناصب قيادية في المجال الحكومي، مشيرة إلى أن المرأة في جمهورية مصر العربية تولت مناصب وزارية منذ ستينات القرن الماضي، إلا أن النقلة النوعية الأبرز كانت في السنوات القليلة الماضية التي وصلت خلالها حصة النساء إلى 28% من مقاعد البرلمان.

وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 شكل نقلة نوعية على طريق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء وتعزيز أدوارهنّ القيادية وفق فرص متساوية تضمن بناء مجتمع عادل ومنصف للجميع، موضحة أن مسيرة الاستثمار في تطوير قدرات ومهارات الكفاءات النسائية مستمرة لتكون على أتم الجاهزية للمستقبل.

من جهتها، أكدت سعادة سارة فلكناز أن حكومة دولة الإمارات تمتلك تجربة رائدة في مجال تمكين النساء ما يعكس نجاح الإمارات في تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في المجلس 50٪، ما يعزز ثقة المرأة ويحفزها نحو مواصلة العمل والمشاركة بفاعلية في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي قال "نحن لا نمكن المرأة.. نحن نمكن المجتمع بالمرأة".

وأشارت إلى ضرورة بذل الحكومات المزيد من الجهد لخلق بيئة مشجعة ومحفزة للكفاءات النسائية ودعم جهودهن نحو المزيد من العمل والتطوير والمشاركة في مختلف مجالات العمل سواء على صعيد الاستثمار والتعليم أو رعاية الأمومة والطفولة أو التمكين القيادي وغيرها، مبينة أن هناك الكثير من التجارب الناجحة لكثير من الدول والحكومات حول العالم التي تحرص على تمكين المرأة

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