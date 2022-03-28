مصبح الكعبي: الإمارات تستثمر في الحياد الكربوني برؤية استراتيجية تمتد حتى 2050

المصدر: البيان

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كشف مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، أن الإمارات هي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع التركيز على خلق فرص اقتصادية جديدة تسهم في زيادة التنافسية الصناعية وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمارات".

جاء ذلك، في جلسة بعنوان "الاستثمار في الحياد الكربوني-المنظور الإماراتي" خلال فعاليات منتدى الطاقة العالمي، ضمن القمة العالمية للحكومات 2022، أدارها فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي بالمجلس الأطلسي.

وقال الكعبي: "نحن في منطقة شديدة الأهمية على الصعيد العالمي، من حيث إمدادات الطاقة، ومن المؤكد أنها ستحافظ على أهميتها، حيث تلعب دوراً حيوياً في هذا القطاع، ولدينا هنا نموذج دولة الإمارات الذي يركز على أنماط جديدة من الطاقة من أجل الاستثمار فيها".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تركز على الهيدروجين، والطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية إضافة إلى النفط والغاز، ما يعكس رؤيتها المستقبلية، في تطوير المبادرات والاستراتيجيات والخطط من أجل مزيد من التطور في الاستثمارات عموماً، وقطاع الطاقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن الدولة نجحت بشكل واضح في مسعاها، وهو ما يؤكده تبنيها "الهدف الكبير بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخفض بصمة الكربون".

وأضاف الكعبي أن تعتمد شركة مبادلة نهجاً مبتكراً في استثماراتها بمختلف أنحاء العالم، بهدف المساهمة في إحداث التحول باقتصاد دولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة، لشركائها، وللأجيال القادمة، من خلال تنويع الاستثمارات، والاستثمار في مجالات جديدة، من بينها الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وغيرها.

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