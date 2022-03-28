شروط الموافقة على القروض السكنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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حددت هيئة أبوظبي للإسكان معايير للحصول على خدمات القروض الإسكانية، وذلك عبر الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقالت: «يعتبر عمر الطلب أحد المعايير التي تؤخذ في الاعتبار لأسبقية صدور الموافقة، بالإضافة إلى معايير أخرى تتضمن الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب وتشمل: العمر، عدد أفراد الأسرة، عدد الزوجات، وحصول مقدم الطلب على دعم اجتماعي من عدمه».

وأضافت الهيئة بخصوص طلبات قروض الصيانة، فإنه يتم النظر إلى حالة المسكن الإنشائية الذي يمتلكه مقدم الطلب، علماً بأن شروط أسبقية الموافقة على خدمات القروض الإسكانية يمكن أن تأخذ في الاعتبار أي معايير تعتمدها الهيئة مستقبلاً.

وأكدت الهيئة، «أن المواطن يمكنه طلب قرض هدم وإعادة بناء مسكن، ويحصل على مبلغ محدد لا تقل قيمته عن 1,250,000 درهم إماراتي ولا تزيد على مليوني درهم إماراتي، وذلك لهدم مسكنه القديم وبناء مسكن جديد على ذات الأرض، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة، ويبدأ الاستقطاع بعد مرور عامين من تاريخ الموافقة على القرض، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 عاماً».

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