رئيسة وزراء بربادوس: تمكين المرأة أولوية لصناعة مستقبل أفضل

المصدر: البيان

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أكدت معالي ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس أهمية تمكين المرأة للمشاركة في تغيير المستقبل، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً متميزاً في إشراك المرأة.

وقالت رئيسة وزراء بربادوس خلال حديثها في جلسة "كيفية تأثير المرأة في تطوير مفاهيم القيادة الاستراتيجية حول العالم"، التي عقدت في منتدى المرأة في الحكومة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، وأدارتها سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، إن تجربة دولة الإمارات ناجحة ورائدة على مستوى العالم، وتعد نموذجاً يحتذى من حيث المنجزات التي تم تحقيقها، حيث تتطلع دول العالم إلى هذا النموذج وتحاول الاستفادة منه والتعلم منه على كافة المستويات.

وأضافت أن "المجتمعات التي تمنح المرأة فرص المشاركة الكاملة في تغيير المستقبل، هي مجتمعات واعية تنبض بالحيوية، داعية جميع دول العالم لدعم النساء للمشاركة في سباق التنمية الإنسانية من أجل نهضة الشعوب".

وتبحث القمة العالمية للحكومات 2022 مجموعة واسعة من التحديات الملحة التي يواجهها العالم، وتستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي. وتشكل القمة المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

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