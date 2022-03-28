رئيس معهد الطاقة النووية: الإمارات تقود المنطقة لإنتاج كهرباء خالية من الكربون

المصدر: أبوظبي - وام

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قال ماريا كورسك، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقود المنطقة في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وأوضح أن التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية، يعد إنجازاً في غاية الأهمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي. وقال: يسرنا في قطاع الطاقة النووية، أن نرى دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، تدرك أهمية الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية، باعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق الأهداف المناخية.

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