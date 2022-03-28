منيرة آل خليفة: مملكة البحرين تعزز مشاركة النساء في السلك الدبلوماسي والعمل الحكومي

المصدر: البيان

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أكدت سعادة السفيرة الدكتورة منيرة بنت خليفة بن حمد آل خليفة المديرة التنفيذية لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في البحرين، حرص مملكة البحرين على تمكين المرأة في العمل الحكومي والمناصب السياسية والدبلوماسية العامة.

جاء ذلك، في جلسة بعنوان "رؤى وتطلعات.. كيف تشارك المرأة في العمل الحكومي حول العالم؟" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، بحثت فيها آفاق تمكين المرأة في العمل الحكومي، والتحديات التي تواجهها في تولي المناصب السياسية والدبلوماسية، واستعرضت عددا من الحلول الكفيلة بتعزيز مشاركة المرأة في هذه القطاعات.

وقالت الدكتورة منيرة بنت خليفة، خلال الجلسة التي أدارتها روبن سكوت الرئيس التنفيذي لشبكة "إيه بوليتكال" إن تمثيل المرأة في مناصب قيادية في الحكومة يشكل توجهاً أساسياً لحكومة مملكة البحرين، التي عملت على تطوير الحلول للعديد من التحديات في هذا المجال، من خلال إعادة دراسة بعض السياسات، بما يعزز مشاركة النساء في السلك الدبلوماسي.

وشهد المنتدى مشاركة 150 من القيادات الحكومية النسائية والمؤثرات في صناعة القرار، من بينهن 17 قيادية نسائية من رئيسات وزراء ووزيرات وممثلين للمنظمات الدولية ونحو 30 متحدثاً في 14 جلسة متنوعة.

وهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في الحكومة وتسليط الضوء على القيادات الحكومية النسائية، وإلهام وتنمية جيل جديد من القيادات الحكومية النسائية حول العالم، وزيادة نسبة مشاركة المرأة وتمثيلها في المستويات القيادية العليا في الحكومة.

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