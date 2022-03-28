مبتكر إماراتي يطور نظاماً يستشعر الحرائق قبل اندلاعها

المصدر: وام

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نجح أحد الخريجين الإماراتيين من قسم هندسة وعلوم الحاسوب في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في تطوير نظام يمكنه استشعار الظروف المؤدية للحريق، وإصدار تنبيه للمستخدم قبل الاندلاع الفعلي للحريق، ليساهم في حفظ الأرواح وحماية الممتلكات، وقد أطلق على هذا النظام إثم ذا هاوس جارديان والتي تعني باللغة العربية حارس المنزل.

ويقوم هذا الابتكار كما يقول المهندس حمد الحبسي بالكشف المبكر عن الظروف التي قد تؤدي إلى حدوث الحرائق وإصدار تنبيه قبل اندلاع الحريق بدقائق قليلة، يُمًكّن الشخص من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الخطر وحماية الأنفس من أي ضرر أو خسارة.

ويَستخدم هذا النظام تقنية إنترنت الأشياء لجمع البيانات من خلال المستشعرات الموزعة في المكان ويحللها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ثم يُصدر تنبيهاً للمستخدم من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، ويمكنه أيضاً إرسال تنبيه إلى الجهات المختصة للتدخل في حالات الطوارئ.

وفازت فكرة المشروع بمنحة تمويل من اكسبو 2020 مما دفع الحبسي بالتعاون مع فريق مركز تعليم وابتكار الشبكات والاتصال والمعلومات في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بتنفيذ الفكرة على أرض الواقع.

وقدم المهندس الحبسي مشروعه في قمة إكسبو لايف لمبتكري المستقبل، والتي عُقدت في جناح مبدعون في الخير بالتزامن مع أنشطة إكسبو 2020. ومَثل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في القمة المذكورة الدكتور معن تكروري، مدير مركز تعليم وابتكار الشبكات والاتصال والمعلومات وأستاذ مشارك في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، والمهندس شادي عبد الرحمن، مهندس باحث، إلى جانب المهندس المُبتكر حمد الحبسي.

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