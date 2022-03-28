حصة بوحميد: الإمارات نموذج عالمي لحكومات المستقبل

المصدر: وام

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أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن رؤية القيادة الرشيدة، جعلت من دولة الإمارات مصدراً ملهماً للعالم في بناء حكومة المستقبل القادرة على التعامل مع تحدياته واستشراف الفرص المتاحة فيه، من خلال إيجاد الآليات التي تتواءم مع متطلبات المستقبل.

وقالت في تصريحات خاصة لـ «وام»: المستقبل يتطلب وجود حكومات قادرة على السرعة في اتخاذ القرارات السليمة، والتحلي بالمرونة العالية بشأن المستجدات التي لا تتواجد في الخطط الاستراتيجية، حيث تمكنت دولة الإمارات من أن تقدم مثالاً حقيقيا في حكومة المستقبل، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة والتسلح بالعلم والمعرفة وإشراك مختلف الشرائح المجتمعية في الخطط الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن منتدى المرأة، ناقش خلال يوم انعقاده الأول ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، مجموعة من الإنجازات التي حققتها المرأة في الحكومات حول العالم، من خلال مشاركة مجموعة متنوعة من النساء القياديات، اللواتي شاركن تجاربهن في العمل الحكومي وتحدثن عن المواصفات والمهارات المطلوبة التي تسهم في مواجهة التحديات.

ولفتت إلى أن عقد المنتدى يأتي بالتزامن مع انتعاش العالم بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث شهد العالم مجموعة من التحديات والتي لم ينحصر تأثيرها على الحكومات بل شملت مختلف القطاعات، بما يبرز أهمية عقد المنتدى ضمن القمة العالمية للحكومات، باعتباره منصة لإيجاد الحلول المستدامة لأبرز التحديات الراهنة.

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