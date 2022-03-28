الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائم جزئياً ومغبراً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح نشطة السرعة نهاراً خاصة على البحر تصبح معتدلة إلى خفيفة السرعة ليلاً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية (20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س)، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 00:59، والجزر الأول عند الساعة 17:50، والجزر الثاني عند 46:05.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:26، والمد الثاني عند الساعة 20:31، والجزر الأول عند الساعة 13:53 الثاني عند الساعة 02:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 20 85 45

دبي 26 22 80 40

الشارقة 27 19 80 40

عجمان 26 20 85 35

أم القيوين 28 18 85 35

رأس الخيمة 27 17 85 45

الفجيرة 33 22 65 15

العين 29 16 90 30

ليوا 27 15 80 30

الرويس 24 20 65 40

السلع 25 19 70 45

دلما 23 20 85 45

طنب الكبرى 24 21 80 40

طنب الصغرى 24 21 80 40

أبو موسى 25 21 85 35.

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