شرطة دبي تطرح الوظائف الشاغرة أمام مجندي الخدمة الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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زار اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الدفاع، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2022، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي يستمر لغاية 30 مارس الجاري.

واستمع من المقدم حمد بن دعفوس المنصوري مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن مبادرة «مستقبل الخمسين»، الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية، وتأهيلها مهنياً وعلمياً، لتتمكن من أداء واجباتها، وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

لافتاً إلى أن المبادرة تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة ووزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، وبالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لخريجي الخدمة الوطنية، لمنحهم الفرصة للانضمام إلى الكادر الوظيفي لشرطة دبي، والمساهمة في خدمة الوطن.

وأضاف المنصوري: إنهم يوفرون فرص عمل لمجندي الخدمة الوطنية من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، للمشاركة في خدمة الوطن، والانخراط في التخصصات الشرطية المتاحة لصف الضباط في التخصصات المتنوعة، والتي تشمل: الإدارات العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والنقل والإنقاذ، والتحريات والمباحث الجنائية، وأعمال الدوريات، ولفئة الضباط، تم فتح المجال للعمل في شواغر مطور نظم، ومبرمج في تقنية بلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وهندسة الحاسب الآلي، ونظم المعلومات، وتعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، وهندسة البرمجيات، إلى جانب تخصص بيانات الإحصائية، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء التطبيقي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، والبيانات الضخمة، والعملات الرقمية، والجرائم الإلكترونية، والأعمال المالية والمصرفية، وأمن الشبكات المعلوماتية.

وأشاد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الدفاع، باهتمام القيادة العامة لشرطة دبي، بمجندي الخدمة الوطنية، كونهم يمثلون جيل المستقبل، الذي تحرص على تأهيلهم وتمكينهم في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

ودعا المقدم بن دعفوس مجندي الخدمة الوطنية، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://ejob.dubaipolice.gov.ae.

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