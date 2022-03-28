تعاون بين «دبي الخيرية» و«دبي الإسلامي»

المصدر: دبي - وام

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وقعت جمعية دبي الخيرية، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك دبي الإسلامي، لتكوين شراكة استراتيجية تتعلق بالعمل الخيري والإنساني.

وقع الاتفاقية كل من: خالد العلماء أمين سر جمعية دبي الخيرية، ونواف الريسي رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية لدى بنك دبي الإسلامي، وذلك بحضور كل من أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، وعبد العظيم محمد منسق شؤون مجلس إدارة الجمعية، وعادل مطر عضو مجلس الإدارة ومحمود سحلبجي من العقود والشراكات في جمعية دبي الخيرية.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة تعاون بين الطرفين، وتعزيزها من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق للعمل المجتمعي، من شأنها تعظيم الأثر والدور المجتمعي للطرفين.

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