815 حالة شفاء جديدة من «كورونا» ولا وفيات

المصدر: ‌أبوظبي - وام

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تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 229,355 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة.

وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 287 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 890,398 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة، 2,302 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء، 865,229 حالة.

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