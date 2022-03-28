حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 345 نزيلا بمناسبة حلول شهر رمضان

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 345 نزيلا ممن توافرت بشأنهم شروط لجنة العفو واستكملوا برامج التأهيل للعودة إلى المشاركة المجتمعية الفعالة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المكرمة في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على توفير كافة السبل للمشمولين بالعفو لبدء حياة جديدة وتمكينهم من العودة إلى أسرهم في هذه الأيام الفضيلة والمباركة.

وفي هذا السياق وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء .. النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالعمل الفوري على تنفيذ الأمر السامي لضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية، في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة لأسرهم ومجتمعهم كأفراد منتجين.

وأكد سعادة المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن هذه المكرمة السامية، بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم تعكس حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة، إلى قلوب عائلاتهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على هذه المكرمة التي أدخلت البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها، كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة، والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

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