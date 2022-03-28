شرطة أبوظبي تستعرض جهودها في الاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة الثانية عشرة من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي - FM «جهود المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي في تطوير قدرات ومهارات النزلاء، وتطرقت للعديد من المبادرات المنفذة التي تراعي حقوق النزلاء وتوفر لهم التأهيل والتدريب وتهيئتهم بعد الإفراج للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين.

وقال الرائد محمد مبارك التميمي مدير فرع الأنشطة المهنية بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، إن شرطة أبوظبي وضعت احترام حقوق الإنسان ضمن أولوياتها في التعامل مع النزلاء ووفرت العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية والتي شملت نحو 1527 نزيلاً خلال العام 2021 منهم 105 التحقوا ببرنامج سوق العمل التابع لكليات التقنية العليا.

ولفت إلى أن برامج التأهيل شملت الجوانب التعليمية والثقافية والرياضية والتدريب المهني وتسويق المنتجات والرعاية اللاحقة.. مشيراً إلى أنه يتم منح النزلاء الملتحقين ببرنامج التأهيل لسوق العمل شهادة مهنية وشهادة حسن سيرة وسلوك ومتابعة فرصة للتوظيف بعد الإفراج.

وأكد أنه بالنسبة للرعاية اللاحقة يتم تهيئة النزيل قبل الإفراج عنه وتعريفه بنبذة عن البرامج المتوفرة.

مبادرات

كما أوضح الرائد محمد عبدالله ثاني مدير فرع التعليم والثقافة بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، أهم المبادرات والخدمات التي تم إطلاقها من بينها الخدمة الذاتية للنزلاء»مشروع معين«وتتاح للنزيل من خلاله فرصة التواصل مع الإدارة وإرسال الطلبات وتلقي الرد الكترونياً وتم توفير أجهزة في جميع العنابر لتقديم كافة الطلبات بما فيها الموجهة للمحاكم والنيابات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مبادرة»التقاضي عن بعد«و مشروع»نافذتي«لزيارة النزلاء عن بعد من خلال أحد مراكز الشرطة في أبوظبي، وبرنامج سوق العمل التعليمي للنزلاء بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومدته عامين، وبرنامج الردة بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع والبرنامج التعليمي الجامعي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأوضح سالم سلطان السويدي مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي أنه تم تنفيذ برامج تأهيلية للنزلاء والأحداث في مجالات الإسعافات الأولية ودرء المخاطر عن المصابين ومحاضرات توعوية حول تشجيع الأعمال التطوعية وتمويل برامج لتأهيل النزلاء بالتعاون مع جامعة الإمارات منذ أربعة شهور بهدف تقديم التدريب والتأهيل والتوعية الملائمة للنزلاء.

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