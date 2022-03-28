«دبي الرقمية» و«شرطة دبي» تتعاونان في الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي – البيان

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وقّعت «دبي الرقمية» مذكرة تفاهم مع شرطة دبي، بهدف توطيد أواصر التعاون بين الطرفين، وترسيخ علاقة الشراكة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين في مجال الأمن الإلكتروني بشكل عام، وفي مجالي الابتكار وتطوير الكوادر البشرية بشكل خاص.

جرى ذلك على منصة مركز دبي للأمن الإلكتروني ضمن فعاليات «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، والذي عقد في دبي هذا الأسبوع، وقد وقع المذكرة عن مركز دبي للأمن الإلكتروني مديره العام يوسف الشيباني، وعن شرطة دبي اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في القيادة العامة.

تأتي هذه المذكرة في سياق الشراكة بين المؤسسات الحكومية المعنية بالأمن الإلكتروني، وباعتباره قاسماً مشتركاً بين استراتيجية دبي الرقمية الهادفة لتحقيق الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، وبين شرطة دبي، التي تمثل العيون الساهرة على أمن وسلامة المجتمع في مجالات الحياة كافة.

أهداف

وقال معالي الفريق عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي: «تعد هذه الاتفاقية تتويجاً لمسيرة ممتدة من التعاون الوثيق مع دبي الرقمية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، فنحن نتشرف بكوننا شركاء في تحقيق الأهداف العليا لحكومة دبي، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة. نحن في شرطة دبي نضع نصب أعيننا العمل على توفير الأمن بأبعاده المختلفة الشخصية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وبطبيعة الحال فإن الأمن الإلكتروني يتكامل بشكل وثيق مع كل تلك الأشكال، فنحن نعيش في عصر أصبحت فيه الرقمنة جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة».

تحولات

وقال حمد المنصوري المدير العام لدبي الرقمية: «إن العالم اليوم يشهد تسارعاً كبيراً في التحولات والتقنيات وأنماط الحياة القائمة على الرقمنة، ونحن في دبي نستلهم توجيهات قيادتنا الرشيدة في تكامل الجهود الحكومية لكي تظل دبي نموذجاً للريادة في التحول الرقمي، الذي يجعل من سعادة الإنسان غاية عليا.

إن العمل لترسيخ أسس الحياة الرقمية يتطلب جاهزية تامة في توفير الخدمات والحلول الرقمية، ويستدعي في الوقت نفسه ضمان قدر كبير من الأمن والأمان في المجال الإلكتروني. من هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية مع شرطة دبي».

حرص

وعلّق يوسف الشيباني على الاتفاقية، مؤكداً حرص دبي الرقمية على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات وجهات القطاع الحكومي في دبي، وبما يخدم رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة في مجالات الابتكار والسلامة والأمن.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود دبي الرقمية لتعزيز الابتكار والمساهمة بفاعلية في تطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن الإلكتروني لدى مختلف الجهات، من خلال العمل في وضع برامج محكمة ومتطورة وتصميم دورات تدريبية متخصصة، تسهم في رفع كفاءة العاملين بمجال الأمن الإلكتروني.

علاقة

وثمن اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة دبي الرقمية، التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك بين الجانبين، وتحقيق الأهداف الرامية إلى رفع كفاءة الخريجين في تقنية المعلومات.

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