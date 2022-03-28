شرطة عجمان تكرّم سيدة سورية لأمانتها

المصدر: (عجمان - البيان)

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كرّم مركز شرطة النعيمية الشامل، في القيادة العامة لشرطة عجمان، سيدة سورية، لأمانتها وإعادتها مبلغاً من المال، عثرت عليه في منطقة النعيمية في إمارة عجمان، وذلك استناداً إلى منهجية التحفيز، ومكافأة المتعاونين التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة عجمان، واهتمامها بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان.

وتقدم الملازم الشيخ راشد بن عمار النعيمي لتكريم السيدة، مشيداً بأمانتها وأخلاقها، وحرصها على إعادة الحقوق لأصحابها. وأشار إلى أن شرطة عجمان، تحرص دائماً على تكريم المتعاونين، لتشجيع الجمهور على حفظ الحقوق.

وأثنى المقدم محمد عبد الله أبو شهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، على التصرف النبيل الذي قامت به السيدة سارة زهير زيتون، وذلك بعد عثورها على المبلغ المالي أثناء مرورها على طريق في منطقة النعيمية، فتوجهت على الفور إلى مركز شرطة النعيمية الشامل، وسلمت المبلغ لأصحاب الاختصاص، وهذا يدل على عظم شعور الأمانة. وعبّرت المكرمة عن جزيل شكرها وتقديرها لشرطة عجمان، مؤكدة أن ما قامت به هو واجب أخلاقي تجاه أفراد المجتمع وحقوقهم.

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