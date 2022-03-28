«حماية شرطة دبي» يُنفذ برنامجه الطلابي الربيعي

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق، اليوم، فعاليات ملتقى الربيع الطلابي 2022، تحت شعار «ربيعنا مهارة وقيادة»، والذي ينظمه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتستمر حتى يوم 31 مارس بمشاركة 725 طالباً وطالبة عبر النظامين الحضوري والإلكتروني.

ووفقاً للبرنامج، سيلتحق الطلبة بأربعة مراكز تدريب حسب التوزيع الجغرافي لمدينة دبي، وهي مدرسة القيم للتعليم الثانوية (للبنات) ومدرسة الصفا الثانوية (للبنين) للقاطنين بمنطقة بر دبي، ومدرسة المعارف للتعليم الثانوي (بنين) ومدرسة أحمد بن راشد للتعليم الأساسي (بنات) للقاطنين بمنطقة ديرة. وسيتضمن البرنامج العديد من الفعاليات أبرزها برنامج التدريب الرياضي اليومي، كما سيتخلل البرنامج زيارات للعديد من معالم دبي أبرزها لإكسبو دبي، وأخرى لمتحف شرطة دبي، ولمركز الابتكار بشرطة دبي، ولنادي ضباط الشرطة، وأخرى لإدارة التفتيش الأمني K9، لمشاهدة عروض الكلاب البوليسية.

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