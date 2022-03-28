تعاون بين «معاً» و«أبوظبي للإسكان» لدعم المبادرات الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وهيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم مبادرات ومشاريع القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وجرى توقيع المذكرة في منصة الابتكار الاجتماعي «أخذ وعطاء» التي تنظمها هيئة «معاً» في غاليريا بجزيرة المارية وتمتد حتى 29 مارس الجاري.

وتسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين وتطوير ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما بهدف تقديم الحلول المبتكرة للأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، فضلاً عن تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة للطرفين من أجل خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الإمارة.

وبموجب الاتفاقية بين الطرفين سيتم التعاون وتبادل الخبرات لتنفيذ المشاريع المشتركة بما يضمن الشراكة الفعلية وتبادل تقارير إنجاز المشروعات المشتركة، بما فيها تقارير الأثر الاجتماعي وذلك ضمن إطار زمني معين.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية معاً في إطار سعينا في هيئة أبوظبي للإسكان لتفعيل منظومة الشركاء الاستراتيجيين والتعاون وذلك بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم أجندة القطاع الاجتماعي».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى كل من الطرفين فضلاً عن توفير قنوات التواصل، وإنشاء فرق عمل لدراسة الطلبات المعنية بالقطاع الاجتماعي».

وقالت سلامـــــة العميــــــمي، المديــــرة العـــامة لهيئـــة المساهمات المجتمعية «معـــاً»: «نواصل العمل في هيئة معاً لتوطيد شراكاتنا الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الروابط بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والثالث، بما يمكننا من العمل معاً فريقاً واحداً يهدف إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي في أبوظبي من خلال مبادرات ومشاريع مبتكرة هدفها التعامل مع الأولويات الاجتماعية لمجتمع الإمارة».

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