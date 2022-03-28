كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعزز الخبرات الاستراتيجية الدولية لطلبتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية - ممثلة ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال - عن إطلاق سلسلة من المحاضرات بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة «ثوسو»، تستمر خلال شهور ربيع 2022 بهدف تعزيز الخبرات الاستراتيجية الدولية لدى طلاب الإدارة الحكومية والسياسة العامة.وتتكون سلسلة محاضرات الإدارة العامة والحوكمة من أربع جلسات مصممة لاستعراض حالات ونماذج من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً من أعمال التنمية الدولية التي قام بها فريق «ثوسو».

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تلتزم الكلية بإنشاء منصات جديدة وأكثر تطوراً للمسؤولين الحكوميين والقادة الراغبين في توسيع معارفهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع المتغيرات العالمية».

وأضاف: «تم تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات بهدف إضافة قيمة إلى الحوار المستمر حول السياسة العامة والتنمية والسياسة الخارجية، خاصة في فترة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، ويقدم المحاضرات نخبة من الخبراء لإلقاء الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة والإدارة والسياسة العامة».

تدريب

وقالت راكيل وارنر، الأستاذ المشارك ومنسق برنامج الماجستير في الإدارة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «مهمتنا هي توفير تعليم وتدريب قيادي عالي الجودة لكل من المسؤولين الحكوميين والطلاب الذين هم قادة الغد. وستسمح لنا الشراكة مع «ثوسو» جلب المعارف والخبرات إلى قاعات الدراسة».

تواصل

قال ماثيو غولدي سكوت، المدير العام لشركة «ثوسو»: «نسعى للتواصل وتبادل الخبرات مع صانعي السياسات والأكاديميين والخبراء والقادة في المنطقة، من خلال المشاركة بطرح أفضل الممارسات في مجالات عدة مثل التعليم والصحة والأمن والحوكمة».

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