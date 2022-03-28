انطلاق معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويأتي المعرض إيماناً من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأهمية توظيف مجندي الخدمة الوطنية وتوفير فرص العمل لهم من خلال الجهات الراغبة في استقطابهم بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي المقرر حسب برنامج الخدمة الوطنية، كما يهدف المعرض إلى فتح قنوات التواصل بين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم وتأهيلهم ورعايتهم تزامناً مع اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وتوفير أفضل الفرص لهم للارتقاء بهم في سلم الوظائف المخصصة لخدمة الوطن والانخراط في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

مؤسسات

يشارك في المعرض، الذي ينطلق من 28 إلى 30 مارس، عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مثل وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة العين وبنك الإمارات دبي الوطني وجمعية أبوظبي التعاونية وجامعة الشارقة وشركة بن حمودة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وتبريد وحديد الإمارات، حيث ستستعرض هذه الجهات العديد من الوظائف الشاغرة للمجندين الذين يتمتعون بالمسؤولية والانضباط والمهارات والقيم العالية التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

ويحظى المعرض كل عام بمشاركة فعالة وتجاوب من قبل مجندي الخدمة الوطنية الذين يبحثون عن فرص عمل للبدء ببناء مستقبلهم المهني وتحقيق طموحاتهم، كما يشهد الحدث زيارات لكبار الشخصيات والمسؤولين من القطاع العسكري والمدني للاطلاع على سير العمل والتأكد من توافر كل التسهيلات والإمكانيات للمجندين ومساعدتهم على إيجاد الوظائف التي تناسبهم.

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