تخفيضات منافذ البيع التقليدية أكثر جذباً للمستهلكين

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أكد مستطلعو «البيان» أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان فإن منافذ البيع التقليدية تعتبر الأكثر جذباً لعروض التخفيضات، وذلك خلال الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع «تويتر».

وأشار 80% من المستطلعين عبر الموقع الإلكتروني إلى أن منافذ البيع التقليدية هي الأكثر جذباً لعروض التخفيضات، فيما عبر 20% الباقون عن أن مواقع الشراء الإلكترونية تعد الأكثر جذباً لهم.

«تويتر»

كما أوضح 56% من المستطلعين عبر «تويتر» أن منافذ البيع التقليدية هي الأكثر جذباً لعروض التخفيضات، فيما فضل 44% من المستطلعين مواقع الشراء الإلكترونية.

وقال إبراهيم البحر رئيس جمعية أبوظبي السابق: إن استطلاع «البيان» يشير إلى أن المستهلكين في المواسم بشكل عام والاستعداد لشهر رمضان الفضيل بشكل خاص يقومون بشراء كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية الأساسية، وهي بطبيعة الحال متوفرة في المنافذ التجارية التقليدية التي تسمح للمستهلك، فضلاً عن العروض الرمضانية والسلع الرخيصة، بمعاينة السلع وقراءة تواريخ الإنتاج والصلاحية وإمكانية التبديل والتغيير في نفس الوقت، وهذا بخلاف المواقع الإلكترونية التي لديها سلع غذائية أو استهلاكية محدودة ولا تمنح للمستهلك مزايا إضافية مقارنة بمنافذ البيع التقليدية.

وأضاف أنه مع دخول المواقع الإلكترونية إلى المنافسة في بيع السلع الغذائية يلجأ عدد من المستهلكين الذين ليس لديهم وقت للشراء من منافذ البيع التقليدية إلى الشراء من المواقع الإلكترونية، في حين أنه لا بد من شراء بعض المواد من السوق التقليدي مثل الألبان والأجبان والخبز، وما إلى ذلك من السلع الطازجة أو ذات الصلاحية قصيرة المدة.

وتوقع البحر أنه خلال العامين المقبلين ومع إقبال المستهلكين على الشراء الإلكتروني السهل ستزيد حصة المواقع الإلكترونية من سوق السلع الأساسية من 30% حالياً إلى 50% في عام 2024، لافتاً إلى أن منافذ البيع التقليدية يجب أن تستحدث أساليب إلكترونية جديدة لبيع منتجاتها لتكون في مستوى المنافسة الشديدة.

أجهزة

وأكد أحمد البرقوقي محاسب بإحدى الشركات الخاصة، أنه يفضل الشراء من المواقع الإلكترونية إذا كان يرغب في شراء أجهزة كهربائية أو إلكترونية أو عطور أو هواتف، لأن أسعارها تكون في العادة أرخص من السوق التقليدي، في حين أنه يفضل الشراء من الجمعيات التعاونية والمنافذ التجارية الأخرى في حال تعلق الأمر بشراء منتجات غذائية أو سلع أساسية ضرورية مثل الشراء استعداداً لشهر رمضان الفضيل، وقال: أعتقد أن عروض الجمعيات التعاونية الرمضانية والمنافذ التجارية الأخرى تكون أكثر جذباً للمستهلك من الأسواق الإلكترونية، وذلك لأن أغلب هذه السلع تكون للاستهلاك اليومي أو الأسبوعي.

ولفت إلى أن عروض رمضان في الجمعيات التعاونية هذا العام جذابة جداً، لأن المواقع الإلكترونية بادرت بتخفيض المنتجات والسلع إلى نحو 50%، ومع شدة المنافسة قامت منافذ البيع التقليدية بعمل حسومات كبيرة على السلع الأساسية لجذب أكبر عدد من المستهلكين.

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