حاكم الشارقة ورئيس حكومة كردستان العراق يبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: الشارقة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية، أمس، في مكتب سموه بالجامعة، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.

ترحيب

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء برئيس حكومة إقليم كردستان، والوفد المرافق له في إمارة الشارقة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجالات مشتركة

وتبادل سموه الأحاديث المشتركة مع مسرور بارزاني حول العديد من المجالات المشتركة، التي شملت التعليم والثقافة والتنمية وغيرها، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون البناء بين البلدين.

كما تطرق اللقاء للحديث حول تجربة الشارقة الثقافية الممتدة لأكثر من 40 عاماً، والتي انعكست على المستوى الحضاري والمكانة العالية، التي تبوأتها الشارقة إقليمياً وعالمياً.

وفي ختام اللقاء تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق الهدايا والدروع التذكارية.

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