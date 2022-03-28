الأعمال التمهيدية للقمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم الاثنين، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022، التي تعقد غداً وبعد غدٍ، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، ويشهد تنظيم 4 منتديات عالمية، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التكنولوجية العالمية لاستشراف آفاق مستقبل الاقتصاد، والشباب، والطاقة، ودور المرأة في الحكومات.

ويعكس تنظيم المنتديات دور القمة وريادتها منصة عالمية متفردة لصوغ مستقبل الحكومات، ويجسد توجهاتها في توفير منصة لابتكار حلول لمواجهة التحديات المستقبلية، في تجمع عالمي هو الأبرز والأهم في أجندة صناع القرار في أكثر من 190 دولة، ومنصة جامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، تستضيف في دورتها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية.

«إنفستوبيا للاستثمار»

وتنظم القمة العالمية للحكومات 2022 الدورة الأولى من قمة «إنفستوبيا» للاستثمار، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وتجمع صناع القرار والقادة الحكوميين، وروّاد الأعمال في القطاع الخاص، والمنظمات المجتمعية، والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات العالمية لإطلاق أفكار خلاقة تعزز الاستثمارات العالمية.

ويجتمع في قمة إنفستوبيا أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم، و300 من صناع القرار في الحكومات والمستثمرين وروّاد الأعمال في القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لإطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم، والمنطقة، ودولة الإمارات.

ويُفتتح المنتدى بكلمة من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، تتبعها جلسة حوارية يشارك فيها فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وأدونيس جورجيادس، وزير التنمية والاستثمار اليوناني، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وتستطلع آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022، لتتابع بعدها جلسات المؤتمر باستشراف مستقبل قطاع ميتافيرس والاستثمار في قطاع الابتكار واستدامة التمويل والعملات المشفرة والأصول الرقمية، مع جلسات تتناول ملفات تفصيلية، وفي مقدمتها فرص الاستثمار في إمارة الشارقة واستكشاف دور المرأة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.

وتضم قائمة المشاركين عدداً كبيراً من المسؤولين وصنّاع القرار، وفي مقدمتهم ميا موتيلي، رئيسة وزراء بربادوس، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومختار ديوب المدير المنتدب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولي وجانيت هنري، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة HSBC وسانجاي كاكار نائب الرئيس التنفيذي لشركة يونيلفر، وإيلي حبيب المؤسس الشريك في «أنغامي».

منتدى المرأة في الحكومة

كما يعقد منتدى المرأة في الحكومة الذي يجذب سنوياً مجموعة واسعة من أبرز الشخصيات والقيادات النسائية في مجالات صنع القرار الاقتصادي والسياسي والتنموي والثقافي، ويناقش أهمية التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة في قيادة العمل الحكومي، ودور القيادات النسائية في تحفيز وإلهام الجيل الجديد من الفتيات والنساء للمشاركة الفاعلة في الارتقاء بالعمل الحكومي.وتفتتح معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات، المنتدى بكلمة تستعرض فيها آفاق دور المرأة في الحكومة تحت عنوان «المرأة في الحكومة وصناعة المستقبل»، كما يشهد المنتدى كلمة رئيسة لميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس.

14 جلسة

وتضم فعاليات المنتدى 14 جلسة تتناول مسؤولية الحكومات في تعزيز دور المرأة بقطاع التكنولوجيا وأدوار المرأة في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي وتطوير سياسات اجتماعية متكاملة وتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تشهد جلسات المنتدى استطلاع الدروس المستفادة من جناح المرأة في إكسبو 20202 دبي، وحوارات مع وزيرات من دول عربية عن دور المرأة في صنع القرار.

شخصيات بارزة

وتشارك العديد من الشخصيات الدولية البارزة في المنتدى، ومن بينهم مارتا لوسيا راميرز، نائبة رئيس جمهورية كولومبيا، وليال دفي دوكون-لوجومون، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في موريشيوس، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، ونادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وماريا ديل بيالر غاريدو غونزالو وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، والدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية، ومحمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وبريتي سنها المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، وماريا خوليانا رويز، السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا.

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