منتدى الطاقة العالمي يبحث تقليل انبعاثات الكربون للوصول إلى الصفر

المصدر: دبي-البيان

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يركز منتدى الطاقة العالمي الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي، ويشكل منصة سنوية تجمع صناع القرار في الحكومات، والاقتصاد، والصناعة، على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر، ومستقبل الطاقة العالمي، إذ يفتتح المنتدى أعماله بكلمات لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وتناقش جلساته تأثيرات أمن الطاقة في التحول في قطاع الطاقة، في حين تركز جلسته الثانية على حلول تحديات الطاقة في أوروبا ورؤى قطاع الطاقة لعام 2022.

وتضم قائمة المشاركين في المنتدى شخصيات دولية بارزة وفي مقدمتها سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ورئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، وبليندا بالوكو وزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، وألبرزيان بيرقدار وكيل وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وباتريشيا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأموس هوششتاين المنسق الرئاسي لمبادرة «إعادة بناء عالم أفضل» في وزارة الخارجية الأمريكية، وتيم هولت عضو مجلس إدارة سيمنز للطاقة، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة».

ويبحث المنتدى أهمية الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، كونها أولوية عالمية قصوى تسعى الحكومات إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول العالمي في الطاقة.

الاجتماع العربي للقيادات الشابة

وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، يعقد «مركز الشباب العربي» بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات 2022 «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، الهادف لتعزيز العمل الشبابي واستشراف وتطوير سياسات فاعلة في مجال تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتعزيز فرصهم للمشاركة في البناء والتنمية وتصميم المستقبل.

ويتميز الاجتماع الأول من نوعه والذي ينطلق بمشاركة واسعة من وزراء الشباب العرب، ومسؤولين من منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب نخبة من صناع القرار في قطاعات العمل الشبابي ومصممي السياسات المعنية بالشباب عربياً وعالمياً، لبحث طموحات الشباب، وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم وفتح آفاق جديدة لهم، وتصميم مبادرات واستراتيجيات قابلة للتطوير والتوسع، لتمكين الكفاءات والمواهب الشابة في مجتمعاتها وتعزيز إسهامها محلياً وإقليمياً وعالمياً في مسارات التنمية والإبداع والابتكار والتفاعل الفكري والتواصل الإنساني، وتوفير إطار تنظيمي مشترك لقطاع العمل الشبابي العربي، ووضع أسس واضحة تعرّف ركائزه وآفاق تنميته وتوسيعه.

وتفتتح معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، جلسات المؤتمر بكلمة تتناول فيها الفرص التي تحملها طاقة الشباب، كما يتحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مستعرضاً أوضاع الشباب من منظور إقليمي.

مسؤولون

ويشارك في جلسات المنتدى أيضاً بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية «مسك الخيرية»، وسعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب.

ويختتم أعمال المنتدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بكلمة يستعرض فيها الرؤى المستقبلية للشباب، وتعزيز دورهم ومشاركتهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الجدير بالذكر، أن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 ينطلق 28 مارس الجاري، فيما تعقد فعاليات القمة يومي 29 و30 مارس في مركز دبي الدولي للمعارض بالتزامن مع ختام «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بمشاركة 4000 من قادة الدول والرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء العالميين ومستشرفي المستقبل، في 110 جلسات تفاعلية وحوارية يُجرى فيها تسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي وكيفية التعامل مع التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وتطويعها واستثمارها على النحو الأمثل، وتركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات العلمية والتقنية والطبية والصحية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في مصلحة المجتمعات الإنسانية، وبما يكفل بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

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