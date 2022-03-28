«المالية» تنظم جلسات متخصصة لمناقشة أبرز التوجهات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك وزارة المالية كشريك استراتيجي في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، التي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، يومي غدٍ وبعد غدٍ، بالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وبمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

وستنظم الوزارة ضمن أعمال القمة عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية حول العالم في هذا القطاع، بهدف المساهمة بتحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2022، التي تفتح أفق الحوار حول المستقبل، وتبادل الرؤى والمبادرات والتجارب الحكومية في سبيل تعزيز دور الحكومات ودعم الموضوعات المالية لبناء نموذج اقتصادي مالي رائد يساهم في إحداث تأثيرات إيجابية على حياة الناس في جميع أنحاء العالم بالاستناد إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

نظام ضريبي معزز للنمو

وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الأول من القمة جلسة عامة، تحت عنوان «نحو نظام ضريبي دولي معزز للنمو وأكثر إنصافاً»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، لتسليط الضوء على أهمية إصلاحات النظام الضريبي العالمي كبوابة للتنمية المستدامة، وكيفية استفادة الدول النامية، بما فيها الدول العربية، من جهود الإصلاح الحالية للنظام الضريبي العالمي.

ويدير الجلسة الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة كل من الدكتور محمد معيط، وزير مالية جمهورية مصر العربية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وباسكال سانت أمانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورود دي موج، مساعد مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، ودانيال ويت، رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار.

التغير المناخي

وخلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، تنظم وزارة المالية جلستين، جلسة رفيعة المستوى بعنوان «التغير المناخي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشارك فيها وزراء المالية في الدول العربية، وعدد من رؤساء المنظمات لمناقشة وتبادل الآراء حول تحديات التكيف مع المناخ.

وجلسة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان «ما هو الطبيعي الجديد في العودة إلى الوضع الطبيعي»، والتي تتناول أهمية وضع سياسات وخطط اقتصادية جديدة تسرع الانتعاش، حيث تتطلب مراقبة الانتعاش الاقتصادي فهم الشكل الذي سيبدو عليه «الوضع الطبيعي الجديد» بعد جائحة «كوفيد 19».

وسيدير الجلسة الدكتور فريد بالحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيشارك كل من الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني في المملكة العربية السعودية، ومثنى الغرايبة وأحمد درويش.

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