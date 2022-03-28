بدء التسجيل لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الثامنة

المصدر: أبوظبي - وام

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تبدأ اللجنة العليا المنظمة لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الثامنة «دورة عام الخمسين» استقبال طلبات المشاركة من الخامس والعشرين من شهر شعبان 1443 الذي يصادف يوم 28 مارس 2022، ويمكن للراغبين في المشاركة من أنحاء العالم كافة الدخول إلى موقع الجائزة والتسجيل المباشر في فئاتها المعلنة.

ووفق البرنامج الزمني للجائزة سيستمر قبول الطلبات حتى 15 رمضان ليبدأ بعد ذلك الفرز والتقييم والتحكيم حتى إعلان النتائج أواخر الشهر الفضيل في فئات الجائزة كافة التي خصصت لفئات عمرية متنوعة وللجنسيات كافة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (www.tahbeer.ae) أو من خلال قنوات التواصل المعلن عنها في حسابات الجائزة في وسائط التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي المدير العام للجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة إلى أنه تم تخصيص مسابقة بهذا العام تحت عنوان «مسابقة الخمسين» وقد خصصت لأفراد المجتمع كافة على مستوى دول العالم لإظهار مدى معرفتهم وفهمهم للقرآن الكريم وعلومه وروح الإسلام ووسطيته والتسامح والإنسانية وتراث وإنجازات دولة الإمارات، وهي عبارة عن (50) سؤالاً متنوعاً يتم طرحها بواقع (5) أسئلة يومياً في المجالات كافة الوطنية والمجتمعية والدينية والتربوية والسلوكية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.

وجاءت الجائزة تحت هذا العنوان تعزيزاً لرؤية دولة الإمارات الرامية نحو استدامة التميز والمنجزات المحققة من خلال نهج الريادة وبناء وتمكين الكوادر البشرية وتأهيلها للإسهام في رسم ملامح المستقبل المشرق، فكانت الجائزة جزءاً من هذه الجهود وإسهاماً بسيطاً في تثقيف الناشئة بتاريخ وحضارة الإمارات.

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