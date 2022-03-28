«العدل»: مجالس الشباب فرصة للاستفادة من الطاقات والإبداعات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن مجالس الشباب تجسيد فعلي لتوجيهات القيادة الرشيدة بإشراك الشباب في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتشكل فرصة مثالية للاستفادة من الطاقات والإبداعات والابتكارات الشبابية، وتوظيفها بشكل أفضل في خدمة مجتمعاتنا وتقدم وطننا.

وقال - خلال حضوره الحلقة الشبابية «شباب اليوم صناع المستقبل» التي نظمها مجلس شباب وزارة العدل بمقر الوزارة في أبوظبي -: إن مجلس شباب وزارة العدل، يشكل منطلق الوزارة للاستثمار في المستقبل، والداعم الأساسي لتمكين الشباب وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، ويعكس سعي الوزارة إلى توفير الدعم الفاعل والاستفادة القصوى من إمكانات وخبرات الشباب، بهدف إعطاء الشباب الفرص الاستثنائية للمشاركة في مسيرة المستقبل ليتمكنوا من القيام بمهمتهم في تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى حرص وزارة العدل على تحقيق الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة، تماشياً مع الأجندة الوطنية للشباب التي تستهدف تعزيز ريادة الشباب الإماراتيين باحتسابهم نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

ممارسات

واستعرضت الحلقة - التي شهدت مشاركة أكثر من 70 شاباً وشابة وأعضاء السلطة القضائية وعدد من موظفي الوزارة - أفضل الممارسات التي تسهم في دعم الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل.

وقال المستشار سالم الزعابي رئيس مجلس شباب وزارة العدل إن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي مجلس الشباب لتحقيق أهدافه المتمثلة بتبني واستشراف ملامح المستقبل وإيجاد الحلول الممكنة بقدرات إماراتية شابة وواعدة، والإسهام في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة والتي تمثل ركيزة أساسية وبارزة في ملامح الخمسين عاماً المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار سعود بو هندي نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل أن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار المبادرات والبرامج التي يحرص مجلس شباب وزارة العدل على إطلاقها بهدف إشراك الشباب في صنع القرار والإسهام في تطوير منظومة عمل الوزارة، إذ ارتكزت مبادرات المجلس على عدة محاور أساسية، أهمها تشجيع الإبداع في جميع الممارسات وصقل الخبرات في مختلف المجالات.

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