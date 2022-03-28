«الإمارات للخدمات الصحية» تنال 4 شهادات عالمية صورة استطلاع الرأي تطويق جرائم مضاعفة الأموال يحتاج إلى: Poll تجريم الضحايا Poll تشديد العقوبات Poll توعية أمنية Poll جميع ما سبق Poll Buttons عرض النتائج استطلاع الرأي هل تؤيد طرح تخصصات جامعية عن بعد للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج استطلاع الرأي مع اقتراب شهر رمضان ..عروض التخفيضات الأكثر جذباً هي في: Poll منافذ البيع التقليدية Poll مواقع الشراء الإلكترونية Poll Buttons عرض النتائج المصدر: دبي - البيان التاريخ: 28 مارس 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App