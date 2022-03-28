طقس معتدل الحرارة في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً.

وأشار المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الإثنين إلى الجمعة - إلى أن الطقس غدا سيكون معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس " الثلاثاء " سيكون رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية ويستمر معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان .

ويظل طقس " الأربعاء " رطبا صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس " الخميس" فسيشهد تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح : شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم " الجمعة " طقسا رطبا صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر في العمق، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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